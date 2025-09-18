Gasp trema per il derby | c’è un ostacolo che cambia le carte in tavola

Domenica c’è il derby e le due protagoniste stanno preparando al meglio la sfida. Ma i giallorossi devono fare i conti con un inaspettato imprevisto, che potrebbe danneggiare il lato psicologico. Si sa: il derby non è mai una partita come le altre, soprattutto quando si tratta di Lazio-Roma. È il match più atteso dell’anno nella Capitale e quest’anno non ha tardato ad arrivare. Tra meno di 3 giorni, alle ore 12:30, ci sarà il derby numero 179 della storia, 159° in Serie A. Una sfida che vede due formazioni sullo stesso binario, ma con un’unica differenza. Da un lato abbiamo il nuovo ciclo, percorso, progetto targato Gasperini; dall’altro lato anche, ma con un ritorno al passato targato Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

