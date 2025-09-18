Garlasco per il medico legale Pasquale Bacco su Chiara Poggi mani diverse

Secondo il medico legale Pasquale Bacco i colpi e le ferite sul corpo di Chiara Poggi sarebbero opera di mani diverse. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, per il medico legale Pasquale Bacco "su Chiara Poggi mani diverse"

In questa notizia si parla di: garlasco - medico

Garlasco, il giallo del Dna nella bocca di Chiara Poggi. L'ipotesi "ignoto" o di un assistente del medico legale

Garlasco, di chi è il nuovo Dna maschile ignoto trovato su Chiara Poggi? La traccia mai analizzata in 18 anni e l’ipotesi “assistente del medico legale”

Garlasco, un altro giallo. Nuovo dna su Chiara: «È il killer». «No, il medico»

Caso #Garlasco a #ZonaBianca, la svolta dalla super-perizia? Il medico legale: "Nuove oggettività" - X Vai su X

Zona Bianca. . "Vedo un approfondimento necessario, ci sono troppe carenze" Così a #zonabianca il medico legale Vittorio Fineschi sul caso di Garlasco. - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, per Pasquale Bacco Chiara Poggi è stata seviziata: Le ferite sono di due mani diverse; Garlasco. Lo sfogo di Pasquale Bacco“Chi ha manipolato le prove? Il maresciallo Moschetto faccia i nomi”; Garlasco, Nella villetta almeno 3 persone. Su gamba Chiara Poggi l'impronta di una stampella?.

Garlasco, Pasquale Bacco sfida la narrazione dominante: “Perché Stasi innocente fa così paura?” - Sul suo profilo Instagram, Bacco ha acceso i riflettori su alcune notizie che, a suo dire, rischiano di alterare la percezione pubblica della verità, in particolare quella secondo cui i RIS avrebbero ... tag24.it scrive

Caso Garlasco. Pasquale Bacco in tv: “Il maresciallo Moschetto faccia i nomi” - L’intervento di Bacco arriva in un periodo in cui l’inchiesta sul delitto di Garlasco è ufficialmente riaperta. Lo riporta politicamentecorretto.com