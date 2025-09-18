Garlasco la nuova relazione del Ris sugli schizzi di sangue sul telefono e le impronte | cosa emerge dalla BPA
Cosa ha analizzato la BPA eseguita dal Ris di Cagliari sulla dinamica del delitto di Garlasco e cosa è emerso.
Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero
“Si riparla del santuario”. Garlasco, spunta la nuova testimonianza e le minacce
Garlasco, Dna illeggibile su 11 reperti ma c'è una nuova impronta sul telefono
