Garlasco la nuova impronta del killer e quel dato interessante che riguarda Stasi
Se l'assassino è un solo, come sostengono i Ris, ora ci sono solo due strade percorribili per la Procura. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: garlasco - nuova
Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero
“Si riparla del santuario”. Garlasco, spunta la nuova testimonianza e le minacce
Garlasco, Dna illeggibile su 11 reperti ma c'è una nuova impronta sul telefono
#ignotox Caso Garlasco, nuova BPA riaccende lo scontro tra gli avvocati: chi esulta e chi parla di depistaggio - facebook.com Vai su Facebook
#ignotox Caso Garlasco, nuova BPA da 300 pagine potrebbe cambiare la dinamica del delitto: il precedente documento conteneva 19 pagine - X Vai su X
Garlasco, la perizia dei Ris esclude il secondo killer. Che cosa succede adesso; Garlasco, conferme e smentite sulla consulenza del Ris: cosa sappiamo dalla nuova impronta alla dinamica; Garlasco, la nuova relazione che cambia tutto: “Dinamica del delitto diversa e un solo killer”. Le ultime news dalla tv.
Garlasco, la perizia dei Ris chiude la pista del secondo killer. E ora? - La nuova consulenza dei Ris di Cagliari ridisegna la scena del delitto: un solo assassino, nuove tracce di sangue analizzate, impronte mai considerate prima. Come scrive panorama.it
Delitto di Garlasco, i flop della nuova indagine e le carte ancora in mano alla Procura - Le analisi dei Ris di Cagliari non confermano gli scenari ipotizzati dalla Procura. Scrive affaritaliani.it