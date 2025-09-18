Garlasco Bruzzone a Fanpageit | Emerge solo un dato interessante dalla nuova inchiesta | riguarda Stasi

L'intervista di Fanpage.it alla criminologa Roberta Bruzzone sulle ultime indiscrezioni relative alle indagini sul delitto di Garlasco: "Una sola persona sulla scena del crimine? Francamente mi stupirebbe il contrario, conoscendo molto bene quella scena. Se fosse confermato, l'ipotesi del concorso Sempio-Stasi che la Procura ha intrapreso non troverebbe alcuna conferma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, Bruzzone a Fanpage.it: “Emerge solo un dato interessante dalla nuova inchiesta: riguarda Stasi” - "Se fosse confermato – come secondo alcuni organi di stampa sarebbe emerso dalla consulenza del Ris di Cagliari – che sulla scena del delitto di Garlasco c'era un solo aggressore, non ne sarei stupita ... fanpage.it scrive

