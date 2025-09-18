Gardaland Magic Halloween 2025 | 31 giorni di brividi e divertimento

Dal 3 ottobre al 2 novembre 2025, Gardaland si trasforma in un regno di emozioni e sorprese per celebrare Halloween con un’edizione speciale in occasione del 50° anniversario del Parco. Trentuno giorni consecutivi di avventure mostruosamente divertenti accolgono visitatori di tutte le età, offrendo un’esperienza modulare che spazia dal brivido puro al divertimento più leggero, in un equilibrio perfetto tra adrenalina e magia. Nuovi show e atmosfere da brivido. Quest’anno, Gardaland presenta nuove produzioni teatrali e spettacoli pensati per sorprendere e affascinare. Dai Venerdì da Paura – serate notturne ad alto tasso di adrenalina dedicate ai più temerari – ai weekend di festa per le famiglie, ogni giorno propone incontri con i personaggi più amati, spettacoli interattivi e scenografie immersive che trasformano il Parco in un mondo in cui il brivido convive con il sorriso. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gardaland Magic Halloween 2025: 31 giorni di brividi e divertimento

