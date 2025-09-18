Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi: è stato infatti abbattuto oggi l’ultimo diaframma della galleria di base del Brennero tra i due paesi, segnando un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo. Per l’occasione si è tenuta una cerimonia in cui è intervenuto anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Oggi vediamo l’Italia dei Sì e l’Austria dei Sì, è il trionfo dell’Europa che vuole costruire e avvicinare. Lasciamo in un angolo i bastian contrari del No a tutto” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Galleria di base Brennero, Salvini: "Questo è l'unico Green Deal"