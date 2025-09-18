Galleria di base Brennero Salvini | Questo è l' unico Green Deal
Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi: è stato infatti abbattuto oggi l’ultimo diaframma della galleria di base del Brennero tra i due paesi, segnando un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo. Per l’occasione si è tenuta una cerimonia in cui è intervenuto anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Oggi vediamo l’Italia dei Sì e l’Austria dei Sì, è il trionfo dell’Europa che vuole costruire e avvicinare. Lasciamo in un angolo i bastian contrari del No a tutto” ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tragedia in A1, tre morti nella galleria di Base: grave bimba, deceduto cane e traffico paralizzato per ore
Firenze, incidente sulla Variante di Valico in A1, Fiat Panda ferma in galleria di Base travolta da tir, 3 morti, 2 feriti e oltre 7km di coda
Chi sono le vittime dell’incidente nella Galleria di Base: deceduti nonni e zia della bimba ferita
