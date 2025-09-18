Galleria del Brennero Meloni | Un’opera da primato e una giornata storica
L'intervento della presidente del Consiglio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte oggi, 18 settembre, alla cerimonia che ha segnato l' abbattimento dell'ultimo diaframma transfrontaliero tra Italia e Austria, un momento decisivo per la realizzazione della Galleria del Brennero. Un collegamento unico al mondo. Durante il suo discorso, Meloni ha sottolineato come questa infrastruttura rappresenti "un progetto monumentale", destinato a diventare il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. Si tratta del primo collegamento sotterraneo tra Italia ed Austria.
