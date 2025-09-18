Galleria del Brennero Meloni | Un’opera da primato e una giornata storica

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della presidente del Consiglio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte oggi, 18 settembre, alla cerimonia che ha segnato l’ abbattimento dell’ultimo diaframma transfrontaliero tra Italia e Austria, un momento decisivo per la realizzazione della Galleria del Brennero. Un collegamento unico al mondo. Durante il suo discorso, Meloni ha sottolineato come questa infrastruttura rappresenti “un progetto monumentale”, destinato a diventare il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. Si tratta del primo collegamento sotterraneo tra Italia ed Austria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

