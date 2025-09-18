Galleria del Brennero Meloni | Progetto monumentale giornata storica

Giorgia Meloni è intervenuta alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero dell’ultimo diaframma tra Italia e Austria. Un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo: la galleria del Brennero. “Ringrazio tutti quelli che sono stati coinvolti in questo progetto monumentale. È una giornata storica “, ha detto la presidente del Consiglio dal palco. “Diventerà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. Un’ opera da primato”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

