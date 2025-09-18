Galleria del Brennero Meloni | Progetto monumentale giornata storica

Lapresse.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni è intervenuta alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero dell’ultimo diaframma tra Italia e Austria. Un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo: la galleria del Brennero. “Ringrazio tutti quelli che sono stati coinvolti in questo progetto monumentale. È una giornata storica “, ha detto la presidente del Consiglio dal palco. “Diventerà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. Un’ opera da primato”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

galleria del brennero meloni progetto monumentale giornata storica

© Lapresse.it - Galleria del Brennero, Meloni: "Progetto monumentale, giornata storica"

In questa notizia si parla di: galleria - brennero

Brennero, abbattuto l’ultimo muro della galleria. Meloni: “Progetto monumentale, giornata storica per l’Europa”

Tunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Meloni: "Opera monumentale"

Galleria di base Brennero, Salvini: "Questo è l'unico Green Deal"

Brennero, Meloni col premier austriaco all'abbattimento del diaframma del tunnel ferroviario; Galleria del Brennero, Meloni: Progetto monumentale, giornata storica; Tunnel del Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria di base.

galleria brennero meloni progettoBrennero, abbattuto l’ultimo muro della galleria. Meloni: “Progetto monumentale, giornata storica per l’Europa” - E’ stato abbattuto l’ultimo muro di rocce e pietra della galleria del Brennero. Si legge su msn.com

galleria brennero meloni progettoTunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Meloni: "Opera monumentale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Galleria Brennero Meloni Progetto