Galeone non ha dubbi su Allegri al Milan | L’avrei visto bene già lo scorso anno con Fonseca Con l’arrivo di Rabiot i rossoneri avranno il reparto più forte insieme a questa squadra

Galeone non ha dubbi su Allegri al Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore anche sull’ex centrocampista della Juve. In vista dell’attesissimo scontro di campionato tra l’ Udinese e il Milan, l’ex allenatore Giovanni Galeone ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero Veneto, offrendo la sua visione della squadra rossonera e, in particolare, del suo reparto mediano. Galeone, storico mentore dell’ex Juve Massimiliano Allegri, ha espresso un giudizio molto positivo sul lavoro svolto dal club sul mercato, un’operazione che ha rafforzato notevolmente il centrocampo, al punto da considerarlo il migliore in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Galeone non ha dubbi su Allegri al Milan: «L’avrei visto bene già lo scorso anno con Fonseca. Con l’arrivo di Rabiot i rossoneri avranno il reparto più forte insieme a questa squadra»

«Max rifiutò pure il PSG, mi confidò che per lui vincere in Francia era troppo facile, lo vedeva come il campionato di scapoli e ammogliati», ha raccontato Giovanni Galeone a Repubblica. L'aneddoto fa sorridere, ma rivela molto del modo in cui Allegri ha scelto

