Un cronoprogramma dettagliato e aggiornato dei lavori che dovranno portare alla luce entro la fine dell’anno, o al massimo entro il mese di marzo del prossimo anno, il centro sportivo della Gaiofana. E’ quello che l’amministrazione comunale ha chiesto a Responsible, la società del presidente Stefano Petracca che ha in capo la ristrutturazione e la gestione del centro nell’ex area Ghigi. Cronoprogramma che nell’ultimo periodo ha subito dei forti rallentamenti a causa, si suppone, delle difficoltà finanziarie della Responsible. Quelle che a cascata hanno coinvolto anche il Rimini Football Club. Per l’intero mese di agosto alla Gaiofana non si sono visti operai al lavoro e questo ha messo in allarme non poco il Comune che ad agosto aveva inviato una diffida alla società dei Petracca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gaiofana, il Comune impone un ultimatum sui lavori in ritardo