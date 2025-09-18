Gabriele Albertini smaschera Beppe Sala | Milano ostaggio dei Verdi

Dottor Albertini ha letto le decisioni del Tribunale del Riesame che hanno smontato l’inchiesta sull’edilizia a Milano? Che idea si è fatto? «Dopo la liberazione dai provvedimenti cautelari, le due alternative nella motivazione erano: mancano i presupposti per gli interventi cautelari o mancano quelli per le accuse. Direi che inequivocabilmente il Riesame ha optato per questa seconda ipotesi come prevalente». Cosa succederà ora? «Io io sono contento perché i 150 cantieri potranno ripartire, e perché l’immagine di Milano luogo attrattivo per gli investimenti del mondo e anche la dignità professionale dell’assessore e dei protagonisti degli investimenti immobiliari, viene ad essere riabilitata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

