Future Vintage Festival Guè al Tequiero Tequila Party all' Hall di Padova
Venerdì 26 settembre 2025 Tequiero Tequila Party - Hosted by Guè all'HALL di Padova.DettagliGUÈ parteciperà all’opening party di Future Vintage Festival per presentare la sua Tequiero Tequila.DJ set: DERO official Guè dj. Dalle 23.30Hall PadovaEarly Bird: primi 100 biglietti a 10 euro + d.d.p. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: future - vintage
TEQUIERO TEQUILA PARTY Hosted by GUÈ Il king apre il weekend di Future Vintage con un opening party che non si dimentica. TEQUIERO TEQUILA PARTY – con la presenza di The ONE , The ONLY G . U . E . DJ set: DERO, official Guè DJ - facebook.com Vai su Facebook
"We Can Be Heroes – Just for display", torna nella sua 16esima edizione il Future Vintage Festival - Il Centro Culturale Altinate San Gaetano sarà il fulcro di incontri, mostre e contaminazioni che int ... Si legge su padovaoggi.it
Future Vintage Festival 2025 a Padova "We can be heroes" - Just for display", un viaggio alla scoperta di una verità che nessuno ha il coraggio di dire: gli eroi di oggi sono invisibili. Secondo padovaoggi.it