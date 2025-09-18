Future Vintage Festival Guè al Tequiero Tequila Party all' Hall di Padova

Venerdì 26 settembre 2025  Tequiero Tequila Party - Hosted by Guè all'HALL di Padova.DettagliGUÈ parteciperà all’opening party di Future Vintage Festival per presentare la sua Tequiero Tequila.DJ set: DERO official Guè dj. Dalle 23.30Hall PadovaEarly Bird: primi 100 biglietti a 10 euro + d.d.p. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

