La Futsal Cesena al momento, almeno fino a fine novembre, non tessererà un secondo straniero (il regolamento ne permetterebbe anche un terzo) nonostante siano stati effettuati sondaggi sul mercato sudamericano. In tempi brevi non verrà quindi sostituito il brasiliano Gedson con il quale è stato sciolto l’accordo dopo pochi allenamenti per problemi fisici inerenti le condizioni del ginocchio già operato a febbraio. Come straniero resta attualmente solo il marocchino-spagnolo (laterale offensivo destro) Youssef Hachimi (classe 1998), reduce la scorsa stagione da 17 reti con il Rovereto (A2 Elite), ma in Italia ha militato anche con Potenza, Genzano e Grifoni Spello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Futsal, niente innesti. Pasolini resta capitano