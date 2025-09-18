Furto di gioielli borse e contanti in un' abitazione di Posillipo | eseguita misura cautelare

La Polizia di Stato ha eseguito, nella giornata di mercoledì, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di un 46enne napoletano, pluripregiudicato con precedenti specifici per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: furto - gioielli

Furto da 100mila euro in gioielli e diamanti: derubata la fotografa Nima Benati

Ladri in azione sui colli, furto in una villetta: bottino da 50mila euro tra gioielli e orologi

Roma, furto da film nel cuore del centro storico: spariti gioielli per 100mila euro

VIDEO | Furto da Amighini, ecco il bottino: gioielli e orologi tra i 100 e i 200 mila euro https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/09/17/video-furto-da-amighini-ecco-il-bottino-gioielli-e-orologi-tra-i-100-e-i-200-mila-euro… - X Vai su X

FUORI È il 1980, una scrittrice finisce in carcere per il furto di alcuni gioielli. In carcere, conosce altre donne con le quali nascono un’amicizia e un legame difficili da comprendere dall’esterno. Quando: venerdì 19/09 ore 21.00 Dove: Via Guido Poli 5 #ci - facebook.com Vai su Facebook

Furto di gioielli, borse e contanti in un'abitazione di Posillipo: eseguita misura cautelare; Svaligiano la casa al mare, rubati contanti, borse firmate e gioielli per 15mila euro; Fermati sulla A4 con gioielli, contanti e orologi: arrestati tre ladri dopo il colpo in casa a Cordenone.

Ladri acrobati, doppio raid ad Albaro. Rubata collezione di borse griffate - Svaligiati in poche ore due attici in via Montallegro e via Monte Zovetto: razziati contanti e gioielli. Riporta ilsecoloxix.it

Casa svaligiata a Reana del Rojale, rubati gioielli e contanti: bottino da 30mila euro - REANA DEL ROJALE (UDINE) – Una tranquilla serata si è trasformata in un incubo per una donna di 43 anni che, al rientro nella propria abitazione, ha scoperto di essere stata vittima di un furto. Secondo nordest24.it