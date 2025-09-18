Furlani salta sul mondo

Sport.quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ma che cos’è la Grande Bellezza dello sport se non una emozione purissima? Cosa sono le Impressioni di Settembre, narrate dal mio amico Mogol, se non lo specchio di una impresa agonistica destinata a restare nella Storia? Ecco, si: c’è una Grande Bellezza dentro le Impressioni di Settembre di Mattia Furlani, classe 2005, da ieri neo campione del mondo di salto in lungo. Perché non è un caso, fidatevi di un vecchio guardone di momenti di gloria: non è un caso che Mattia abbia celebrato il suo capolavoro a Tokyo, nella città che nel 1991 ospitò la gara della Leggenda, l’8,95 di Mike Powell, americano capace di battere in un colpo solo il mitico Carl Lewis e il record dei record, l’8,90 di Bob Beamon a Mexico ’68. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

furlani salta sul mondo

© Sport.quotidiano.net - Furlani salta sul mondo

In questa notizia si parla di: furlani - salta

Mattia Furlani impavido nelle pozzanghere di Losanna e salta sotto un’acqua torrenziale. E il primo salto lungo…

Mondiali atletica, Furlani salta verso la finale: “Voglio dare il massimo”

Mattia Furlani oro nel lungo ai mondiali di Tokyo. L'azzurro salta 8.39 metri e si commuove: «Non so se è tutto vero»

Mattia Furlani oro nel salto in lungo, è Campione del mondo | Risultati Atletica Mondiali Tokyo 2025; Mattia Furlani è campione del mondo nel lungo: la sua gioia dopo la vittoria!; FURLANI CAMPIONE DEL MONDO!.

furlani salta mondoFurlani salta sul mondo - Oro a Tokyo: Mattia atterra a 8,39, primo italiano iridato nel lungo maschile. sport.quotidiano.net scrive

furlani salta mondoFurlani jumps into the world - Gold in Tokyo: Mattia lands 8,39m, the first Italian to win the men's long jump title. Lo riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Furlani Salta Mondo