furlani salta sul mondo

Ma che cos’è la Grande Bellezza dello sport se non una emozione purissima? Cosa sono le Impressioni di Settembre, narrate dal mio amico Mogol, se non lo specchio di una impresa agonistica destinata a restare nella Storia? Ecco, si: c’è una Grande Bellezza dentro le Impressioni di Settembre di Mattia Furlani, classe 2005, da ieri neo campione del mondo di salto in lungo. Perché non è un caso, fidatevi di un vecchio guardone di momenti di gloria: non è un caso che Mattia abbia celebrato il suo capolavoro a Tokyo, nella città che nel 1991 ospitò la gara della Leggenda, l’8,95 di Mike Powell, americano capace di battere in un colpo solo il mitico Carl Lewis e il record dei record, l’8,90 di Bob Beamon a Mexico ’68. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
