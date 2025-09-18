Furlani | Per questa vittoria mi sono ispirato a Marcell Jacobs Lo ritengo un campione vero Messaggero

Il Messaggero intervista oggi Mattia Furlani che ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Tokyo nel salto in lungo con nuovo record personale di 8.39. Com’è iniziata la sua giornata trionfale? «Con un pensiero strano sull’orario di inizio della gara, un po’ particolare: le 20.49. E si entrava in pedana alle 20.39. Una cosa simpatica che mi ha fatto sorridere». Quali altre sensazioni ha provato? «Ho provato tantissime emozioni, anche un po’ di paura. Certo non la stessa che avevo durante le qualificazioni di Budapest 2023, dove fui eliminato. Ma la mia paura più grande era uscire di qui senza aver dato il massimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Furlani: «Per questa vittoria mi sono ispirato a Marcell Jacobs. Lo ritengo un campione vero» (Messaggero)

Mattia Furlani nella storia, è medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo; «Il giorno della gara è iniziato con un pensiero strano sull’orario di inizio della gara: le 20.49. E si entrava in pedana alle 20.39. Una cosa simpatica che mi ha fatto sorridere»; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.

