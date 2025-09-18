Furlani l’orgoglio della madre-coach | È un predestinato non so dove possa arrivare

(Adnkronos) – L'oro di Mattia Furlani ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo si festeggia in famiglia. L'atleta azzurro ha vinto la finale del salto in lungo sotto gli occhi della madre, Kathy Seck, che oltre ad averlo cresciuto gli fa anche da allenatrice. "Questo oro è nato da un primo salto lunghissimo, nullo di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: furlani - orgoglio

#Furlani oro e orgoglio romanista, ma la #Lazio ci prova: "Ha il nostro massofisioterapista" #ASRoma #LazioRoma #derby - X Vai su X

A soli 20 anni il nostro Mattia Furlani è nella Storia: è suo il primo oro italiano nel salto in lungo ai mondiali di atletica a Tokyo. Sei il nostro orgoglio! - facebook.com Vai su Facebook

Furlani, l'orgoglio della madre-coach: "È un predestinato, non so dove possa arrivare" - L'atleta azzurro ha vinto l'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo ... Secondo adnkronos.com

Khaty Seck, la madre di Furlani: “A Mattia ho detto una frase che una mamma non dovrebbe mai dire” - Khaty Seck, madre e allenatrice del campione del mondo di salto in lungo Mattia Furlani, ha parlato del figlio in una lunga intervista ed ha rivelato cosa ... Si legge su fanpage.it