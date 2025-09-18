Furlani la mamma coach | Mattia talento precoce Da bambino non gattonava correva

Parla Khaty Seck, ex sprinter e madre del campione del mondo del lungo: "Metteva velocità in tutto: dal latte ai primi passi. Quando ho smesso di allattarlo, a 15 mesi, senza usare il biberon è passato subito alla tazza.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

furlani mamma coach mattiaMattia Furlani, la gioia di Khaty, mamma e coach: «Gli ho detto: devi essere un killer» - La tela di spiderman si insapora di sushi e si trasforma in oro sulla pedana scintillante dello stadio dei sogni dell’atletica azzurra. Come scrive ilmessaggero.it

furlani mamma coach mattiaLa mamma di Furlani: «Per fortuna mi ascolta. Anche se da coach gli dico cose terribili» - Kathy Seck: «Sapevo che sarebbe andata bene: la vigilia della finale l’abbiamo trascorsa insieme, non si è mai lamentato nemmeno di un dolorino. Si legge su msn.com

