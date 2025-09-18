Furlani Iapichino Tamberi le Williams | quando l’allenatore è papà o mamma Come al solito dipende dai risultati
L’alfa e l’omega, il giorno e la notte. La sabbia, la stessa sabbia di Tokyo dove Larissa Iapichino ha litigato furiosamente con il papà Gianni e, qualche giorno dopo, dove Mattia Furlani ha vissuto assieme a mamma Khaty il giorno più bello della sua vita. Larissa e Gianni come Mattia e Seck e ancora Gianmarco (Tamberi) e Marco. E cosa dire di Tania e Giorgio (Cagnotto), o di Serena, Venus e il padre dipinto come un dittatore al punto che le figlie hanno prodotto un film per smentire questa tesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
