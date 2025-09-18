Furlani elude con classe la domanda che vuole metterlo in competizione con Sinner | che lezione in TV

Fanpage.it | 18 set 2025

Mattia Furlani dimostra la sua classe anche fuori dalla pedana del lungo: a dispetto dei 20 anni, il campione del mondo di Tokyo disinnesca con eleganza una domanda sul confronto con Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

