Furlani e Duplantis i ragazzi di Ritorno al Futuro

Mattia, fenomeno del lungo e Greg, divinità dell'asta. I loro salti sono entrati, profondamente, nel futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furlani e Duplantis, i ragazzi di Ritorno al Futuro

Atletica: Fantini, Furlani e Simonelli, il tris che accende l’Italia ai Mondiali! Duplantis ed El Bakkali le star

LIVE Mondiali di atletica: Furlani oggi in pedana. Asta, c'è Duplantis per il record

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Furlani avanza senza brillare, Simonelli in semifinale. Entra nel vivo l’asta con Duplantis

