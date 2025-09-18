Furlani d’oro nel lungo il salto perfetto nato dall’intesa con mamma coach

L’esultanza esplosa sulla pedana di Tokyo ha raggiunto in un lampo il cuore di una famiglia che vive di atletica: Mattia Furlani ha trasformato la finale mondiale del salto in lungo in un affare di talento condiviso con la madre-allenatrice, Kathy Seck. Un legame familiare che nasce sulla pedana Quando la pedana del salto in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Chi è Mattia Furlani medaglia d’oro nel salto in lungo ai mondiali di Tokyo?; Furlani a Tokyo un salto tutto d’oro Campione del mondo a vent’anni; Balzo d’oro di Furlani | 8,39 e titolo mondiale nel lungo.

furlani d8217oro lungo saltoMattia Furlani, chi è la medaglia d'oro del salto in lungo ai mondiali di Tokyo? - Questo è Mattia Furlani, che a soli vent'anni ha vinto tutto, anche un bronzo olimpico a Parigi 2024. Come scrive tg.la7.it

furlani d8217oro lungo saltoMattia Furlani ha vinto l’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica - Il saltatore italiano Mattia Furlani, 20 anni, ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica leggera nel salto in lungo, con un salto di 8,39 metri. Riporta ilpost.it

