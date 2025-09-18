Furlani d’oro a Tokyo | Non tappate le ali ai sogni Le parole a Sportface TV

Il trionfatore nel salto in lungo a Tokyo 2025 rivive la sua gara ai microfoni di Sportface Tv: “Un turbinio di emozioni, ma dietro c’è solo lavoro e sacrificio. Fondamentale mia madre–coach”. Dopo l’oro mondiale nel salto in lungo a Tokyo 2025, Mattia Furlani racconta a Sportface Tv un turbinio di emozioni: rabbia, paura, determinazione e felicità fuse in una gara indimenticabile. Fondamentale il ruolo della mamma–coach, guida impeccabile e presenza insostituibile, capace di trasformare l’intesa familiare in forza sportiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: furlani - tokyo

Da Battocletti a Furlani, i magnifici 7 per i Mondiali di atletica a Tokyo

Mondiali di Tokyo, parte il countdown per l'Italia: Iapichino, Diaz e Furlani pronti a stupire

Mondiali atletica 2025, da Tamberi a Furlani e Iapichino: i big italiani a Tokyo

Campione! Grandissima impresa di Mattia Furlani che conquista l’oro – il primo per l’Italia – nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica a Tokyo. Un augurio speciale anche a tutti gli atleti italiani impegnati in questi giorni sul palcoscenico mondiale: il vostro impeg - facebook.com Vai su Facebook

Furlani, oro mondiale a Tokyo: salto storico sulla pista italiana di Mondo https://24plus.ilsole24ore.com/art/furlani-oro-mondiale-tokyo-salto-storico-pista-italiana-mondo-AHWNgsgC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X

Da Battocletti a Furlani, i magnifici 7 per i Mondiali di atletica a Tokyo - 000, nelle sei gare in pista del suo 2025 (quattro internazionali), non è mai uscita dalle prime tre, firmando il record italiano dei 3000 e dei 5000 e mancando di 4/100 ... Scrive gazzetta.it

Furlani vola a 8.28 ad Atlanta, esordio super con vista sul Golden gala - 28 ed è secondo nella gara del lungo vinta dal giamaicano McLeon (8. Come scrive gazzetta.it