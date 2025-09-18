Furgone in fiamme all' alba in autostrada i Vigili del fuoco spengono il rogo
All'alba di oggi, giovedì 18 settembre, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cesena è intervenuta sull'autostrada A-14 al chilometro 113 in direzione sud, (nei pressi del casello Valle del Rubicone) a causa dell'incendio di un furgone.Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: furgone - fiamme
Nembro, furgone in fiamme: traffico in tilt sulla statale della Val Seriana - Video
Scontro auto-furgone, un mezzo prende fuoco. Un uomo salvato dalle fiamme
La benzina sul furgone, poi le fiamme. Attentato incendiario a Villa Gordiani
Incendio sull'Aurelia: furgone distrutto dalle fiamme - - X Vai su X
*Angri, furgone con bombole di gas in fiamme* ? Completamente distrutto il veicolo Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #fiamme #dell #angri #bombole #accaduto #pochi #minuti #prima - facebook.com Vai su Facebook
Furgone in fiamme all'alba in autostrada, i Vigili del fuoco spengono il rogo; Incendio all’alba sull’A19: furgone in fiamme tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini; Incidente mortale all’alba in A13 a Padova Sud: furgone in fiamme, un morto e un ferito.
Furgone in fiamme in A1 tra i caselli Valle del Rubicone e Rimini Nord - Incendio nella prima mattinata di oggi in A14 in corsia sud tra i caselli Valle del Rubicone e Rimini Nord. corriereromagna.it scrive
Raid all'alba, serie di molotov contro il furgone di un imprenditore. I carabinieri indagano - Eppure, all'alba di oggi, mercoledì 23 luglio, qualcuno ha lanciato una serie di molotov contro il furgone ... Come scrive romatoday.it