Furgone contro colonnina del self service | ladri in fuga a mani vuote

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella notte un distributore di carburanti di Venticano è stato preso di mira da tre malviventi con il volto travisato. I ladri hanno lanciato un furgone contro la colonnina del self service nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto all’interno. Il colpo, però, non è andato a segno: i malfattori non sono riusciti a portare via nulla e, all’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri, si sono dati a una precipitosa fuga a bordo di un’auto rubata poco prima. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Compagnia di Mirabella Eclano. Immediate le ricerche, ancora in corso, per rintracciare i fuggitivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furgone contro colonnina del self service: ladri in fuga a mani vuote

