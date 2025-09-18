Funzioni Metrocity Falcomatà | Sconcertanti e offensive le dichiarazioni di Occhiuto

Reggiotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con le sue ultime uscite sulla mancata attribuzione delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, Roberto Occhiuto ha dimostrato tutto il proprio disprezzo verso le istituzioni e il territorio reggino”. Lo afferma Giuseppe Falcomatà commentando alcune recenti dichiarazioni in cui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: funzioni - metrocity

Cerca Video su questo argomento: Funzioni Metrocity Falcomat224 Sconcertanti