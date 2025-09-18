Funzioni Metrocity Falcomatà | Sconcertanti e offensive le dichiarazioni di Occhiuto
“Con le sue ultime uscite sulla mancata attribuzione delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, Roberto Occhiuto ha dimostrato tutto il proprio disprezzo verso le istituzioni e il territorio reggino”. Lo afferma Giuseppe Falcomatà commentando alcune recenti dichiarazioni in cui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: funzioni - metrocity
Stefano Princi, candidato di Fratelli d'Italia alle prossime Elezioni Regionali della Calabria, punta a riportare al centro dell'agenda politica regionale il riordino delle funzioni della Città Metropolitana di Reggio. «Mentre si delinea il futuro istituzionale e amminist