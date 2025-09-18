Funivia del Mottarone il processo | chiesti 3 patteggiamenti e 2 proscioglimenti
Verbania – Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Richiesta di patteggiamento, a 3 anni e 11 mesi e a 4 anni e 5 mesi, anche per Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto. Sulle richieste dovrà decidere, forse già in giornata, il gup di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura ha chiesto il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della omonima società produttrice della funivia, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono
