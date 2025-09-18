Funghi cambiano gli orari dell’Ispettorato micologico dell’Ausl

Cambiano gli orari degli ambulatori dellIspettorato micologico dell’Ausl di Piacenza: fino a domenica 30 novembre l’ambulatorio di Piacenza (piazzale Milano 2) sarà aperto ogni lunedì mattina dalle 9 alle 13 e ogni venerdì mattina dalle 9 alle 13. Quello di Fiorenzuola d’Arda (via San Rocco 39). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

