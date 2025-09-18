Fungaiolo cade e batte la testa | portato in ospedale in gravi condizioni dall' elicottero

È caduto battendo la testa mentre si trovava nel bosco alla ricerca di funghi, il 65enne soccorso nella mattina di oggi, giovedì 18 ottobre. È successo verso le 9,30, nei pressi di Semino, frazione di Busalla. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Busalla, l'automedica Golf 7, il soccorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

