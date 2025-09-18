Fuivia del Mottarone patteggiamenti e proscioglimenti | la vicenda giudiziaria si chiude

Quicomo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre patteggiamenti e due proscioglimenti: così il giudice dell’udienza preliminare di Verbania, Gianni Macchioni, ha chiuso oggi la fase giudiziaria principale legata alla tragedia della funivia del Mottarone, avvenuta il 23 maggio 2021. Il gup ha accolto le istanze di patteggiamento presentate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuivia - mottarone

Incidente funivia Mottarone, 3 patteggiamenti e per 2 proscioglimento; Fuivia del Mottarone, patteggiamenti e proscioglimenti: la vicenda giudiziaria si chiude; Strage Funivia del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti: nessuno in carcere.

fuivia mottarone patteggiamenti proscioglimentiStrage Funivia del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti: nessuno in carcere - La sentenza del processo per la tragedia della Funivia del Mottarone costato la vita a 14 persone il 23 maggio 2021 ... Da fanpage.it

fuivia mottarone patteggiamenti proscioglimentiMottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti, la rabbia dei familiari delle vittime: «Questo è il valore che danno alla vita delle persone» - Si chiude con tre patteggiamenti e due proscioglimenti il procedimento giudiziario sulla tragedia del Mottarone, l’incidente della funivia in cui, il 23 maggio 2021, persero la vita ... leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fuivia Mottarone Patteggiamenti Proscioglimenti