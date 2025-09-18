Fuivia del Mottarone patteggiamenti e proscioglimenti | la vicenda giudiziaria si chiude

Tre patteggiamenti e due proscioglimenti: così il giudice dell’udienza preliminare di Verbania, Gianni Macchioni, ha chiuso oggi la fase giudiziaria principale legata alla tragedia della funivia del Mottarone, avvenuta il 23 maggio 2021. Il gup ha accolto le istanze di patteggiamento presentate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Fuivia del Mottarone, patteggiamenti e proscioglimenti: la vicenda giudiziaria si chiude

Si è chiuso il capitolo giudiziario nell'ambito del procedimento sulla strage della funivia Stresa-Mottarone. Il giudice per l'udienza preliminare ha accolto tre patteggiamenti e pronunciato sentenza di non luogo a procedere per altri due imputati che sono stati pr

Prosciolti al processo sulla tragedia della funivia del Mottarone i due dirigenti della Leitner Martin Leitner, vicepresidente, e Peter Rabanser, responsabile del Customer Service.

