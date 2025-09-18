Fuivia del Mottarone patteggiamenti e proscioglimenti | la vicenda giudiziaria si chiude

Quicomo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre patteggiamenti e due proscioglimenti: così il giudice dell’udienza preliminare di Verbania, Gianni Macchioni, ha chiuso oggi la fase giudiziaria principale legata alla tragedia della funivia del Mottarone, avvenuta il 23 maggio 2021. Il gup ha accolto le istanze di patteggiamento presentate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

