Fuga in bici dopo il furto nel supermercato | 52enne arrestato dopo l' inseguimento
Ieri sera i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Lugo hanno arrestato un 52enne, presunto autore di un furto di generi alimentari. La vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia dei Carabinieri, durante un servizio di controllo delle zone periferiche di Massa Lombarda, nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Tenta la fuga in bicicletta dopo il furto al supermercato: arrestato un 52enne a Massa Lombarda - Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo per un furto di generi alimentari avvenuto in un ... Scrive ravennanotizie.it
Furto di bici ripreso dalle telecamere, nei guai due giovani a Cologno al Serio - In meno di una settimana, grazie al sistema di videosorveglianza, a Cologno al Serio sono stati scoperti i responsabili degli atti vandalici compiuti alle scuole e del furto di una bicicletta. Lo riporta ecodibergamo.it