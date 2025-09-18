frustrad postecoglou warnss forest deve migliorare dopo la sconfitta della coppa efl di shock a swansea

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Nottingham Forest si è schiantato dalla Coppa EFL in una sconfitta per 3-2 a Swansea City, con Ange Postecoglou che ha chiesto ai suoi giocatori di “dover migliorare”. Forest, che si è separata con Nuno Espirito Santo all’inizio di questo mese, deve ancora vincere sotto il loro nuovo capo, dopo aver ceduto a una sconfitta per 3-0 all’Arsenal sabato scorso. Gli alberi difficili hanno preso un vantaggio di due gol nel primo tempo contro il campionato attraverso un doppio di Igor Jesus, ma la squadra di Alan Sheehan ha montato un drammatico ritorno del secondo tempo per stordire i visitatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

