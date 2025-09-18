Frustrad Postecoglou Warnss Forest deve migliorare dopo la sconfitta della Coppa EFL di shock a Swansea
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Nottingham Forest si è schiantato dalla Coppa EFL in una sconfitta per 3-2 a Swansea City, con Ange Postecoglou che ha chiesto ai suoi giocatori di “dover migliorare”. Forest, che si è separata con Nuno Espirito Santo all’inizio di questo mese, deve ancora vincere sotto il loro nuovo capo, dopo aver ceduto a una sconfitta per 3-0 all’Arsenal sabato scorso. Gli alberi difficili hanno preso un vantaggio di due gol nel primo tempo contro il campionato attraverso un doppio di Igor Jesus, ma la squadra di Alan Sheehan ha montato un drammatico ritorno del secondo tempo per stordire i visitatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: frustrad - postecoglou
Ange Postecoglou emerges as managerial target for Nottingham Forest - Former Tottenham Hotspur manager Ange Postecoglou is under consideration by Nottingham Forest if they choose to part ways with Nuno Espirito Santo. Secondo ca.sports.yahoo.com
Ange Postecoglou back in the Premier League?! Nottingham Forest plot move to appoint former Spurs boss amid Nuno Espirito Santo uncertainty - Per The Sun, Forest are interested in appointing Postecoglou to replace Espirito Santo, who appeared to take a public swipe at Marinakis on Friday, as he claimed their relationship "had changed". Lo riporta uk.sports.yahoo.com