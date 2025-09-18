Quarto turno di serie B che inizia con il primo posticipo del venerdì tra il Frosinone di Alvini e il Sudtirol di Castori. I ciociari hanno messo insieme 7 punti nelle prime 3 gare, senza concedere gol e segnandone 3 in tutto. Reparto arretrato sugli scudi soprattutto nella sfida contro il Palermo terminata a reti bianche contro una delle grandi favorite alla promozione. Gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Frosinone-Südtirol (venerdì 19 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici