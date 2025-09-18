Frosinone- Ceccano DieciMinuti Film Festival 20esima edizione

Sarà un’edizione grandiosa! Per i venti anni del Dieciminuti Film Festival l’associazione IndieGesta di Ceccano ha fatto le cose davvero in grande, confezionando un’edizione straordinaria che stupirà il pubblico con programma, approfondimenti, workshop e contenuti di altissimo livello.Lo spazio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it