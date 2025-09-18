Frontale fra due moto a Pisa | muore un ragazzo di soli 16 anni

PISA – È drammatico il bilancio dello scontro frontale fra due moto avvenuto mercoledì sera, poco dopo le 19,30, in un lato del parcheggio dell’Ikea, alla periferia sud di Pisa. Una tragedia che ha tolto la vita a un ragazzo di 16 anni, studente del liceo Dini, e lasciato in gravissime condizioni l’altro giovane motociclista coinvolto. Si chiamava Leonardo Renzoni il giovane deceduto. Secondo le ricostruzioni della cronaca locale, lui e l’amico si trovavano nel piazzale dell’Ikea, dove spesso alcuni ragazzi si ritrovano con le loro moto, forse per fare evoluzioni o semplicemente per circolare. L’impatto è stato violento, con conseguenze immediate: Leonardo è stato trovato in arresto cardiaco e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ ospedale Cisanello, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it