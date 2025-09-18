Frode sui bonus edilizi sette indagati tra Lecce e Foggia | oltre 200mila euro di crediti fittizi
Si è conclusa l’inchiesta della Procura di Lecce su una presunta frode legata ai bonus edilizi, con oltre 200mila euro di crediti di imposta fittizi. Sette persone sono accusate di truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Come riporta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: frode - bonus
Frode sui bonus edilizi, nel Lecchese sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro
Frode sui bonus edilizi. Sequestrati quattro milioni a un imprenditore edile
Frode del sisma bonus . Giro da oltre un milione. Imprenditori denunciati
Frode con i bonus edilizi, chiuse le indagini per sette persone: raggiro da oltre 200mila euro https://ift.tt/7o06MJI https://ift.tt/G3NhHoR - X Vai su X
Messina, frode bonus edilizi: sequestro da oltre un milione e 11 indagati Una maxi frode in materia di bonus edilizi denominata "Operazione cantieri fantasma" ha portato la guardia di finanza di Messina al sequestro di beni per oltre 1 milione e 600 mila euro tr - facebook.com Vai su Facebook
Frode con i bonus edilizi, chiuse le indagini per sette persone: raggiro da oltre 200mila euro; Maxi frode da 26 milioni su bonus edilizi, sette misure cautelari a Palermo; «Maxi frode sui bonus edilizia» In sette finiscono a processo.
Frode con i bonus edilizi, chiuse le indagini per sette persone: raggiro da oltre 200mila euro - Al centro crediti inesistenti ceduti a Poste Italiane e trasferimenti di denaro su conti in Belgio e Bulgaria ... Secondo lecceprima.it
Maxi frode, bonus edilizi con i defunti - Un nuovo capitolo dell’inchiesta sulle frodi fiscali legate ai crediti d’imposta per ristrutturazioni edilizie è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Prato. Segnala ilrestodelcarlino.it