Frode fiscale da oltre 5 milioni | sequestrati beni al tiktoker Angelo Napolitano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sequestro. Nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 5,7 milioni di euro. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Nola. Le indagini. Secondo gli inquirenti, la frode si basava sull’ emissione di fatture per operazioni inesistenti, senza applicazione dell’IVA, a favore di società “ cartiere ” prive di reale attività e sistematicamente inadempienti agli obblighi fiscali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Frode fiscale da oltre 5 milioni: sequestrati beni al tiktoker Angelo Napolitano

In questa notizia si parla di: frode - fiscale

Carlo Ancelotti condannato per frode fiscale in Spagna: un’ombra sul nuovo ct del Brasile

Frode fiscale: sequestrati 97 milioni a società immobiliare di Casoria

Frode fiscale e riciclaggio per 60 milioni: sette nuove misure cautelari nel distretto conciario di Solofra

Frode fiscale da 18 milioni con prodotti high tech scontati. Operazione della Gdf partita da Bolzano #ANSA - X Vai su X

Il presidente di Gerla chiarisce i rapporti commerciali con il bar Norman che è stato sequestrato e con la società Postalcoop al centro dell'inchiesta per frode fiscale - facebook.com Vai su Facebook

Frode fiscale da 3,5 milioni di euro, imprenditore nei guai; Maxi-frode fiscale, sequestrati 26,5 milioni a 10 società: nove indagati; Frode fiscale da 15 milioni su auto importate dall'estero: coinvolte anche concessionarie baresi.

Casalnuovo, frode all’IVA e vendite in nero: maxi sequestro da oltre 5,7 milioni - Coinvolto il tiktoker Angelo Napolitano Store Casalnuovo, frode all’IVA e vendite in nero: maxi sequestro da oltre 5,7 milioni ... marigliano.net scrive

Fatture false per oltre 100 milioni di euro, perquisiti uffici e abitazioni: indagati tre bresciani - L'operazione della Guardia di Finanza di Brescia e Mantova: scoperta una frode fiscale nell'ambito del commercio e della lavorazione dei metalli ferrosi. Scrive brescia.corriere.it