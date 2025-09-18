Frode ai danni dello Stato | sequestro da 11 milioni di euro nei confronti di 14 società
Mazisequestro per oltre 11 milioni di euro nei confronti di 14 società per truffa ai danni dello Stato. Le attività investigative del Comando provinciale della guardia di finanza di Caserta, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno dato origine. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: frode - danni
TERRENI FANTASMA E MILIONI DALL’UE: SCOPERTA FRODE AGRICOLA, 4 CONDANNE E BENI CONFISCATI Pene da 1 anno e 8 mesi a 2 anni e 8 mesi di reclusione per quattro imprenditori agricoli, condannati per frode ai danni dell'Unione Europea. Le - facebook.com Vai su Facebook
Padova: 4 imprenditori agricoli condannati per truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea. Avevano ideato un sistema di frode per ottenere indebitamente contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. - X Vai su X
Frode ai danni dello Stato: misure cautelari e sequestro; Frode ai danni dello Stato: sequestro da 11 milioni di euro nei confronti di 14 società; Frode ai danni dello Stato, eseguite due misure cautelari e un sequestro di beni per 600mila euro.
Dazi, maxi frode al Pireo: sequestrati 2.400 container - Tra le accuse la falsa certificazione doganale e le dichiarazioni mendaci. Come scrive myfruit.it
Torino, maxi frode da 100 milioni: sotto sequestro anche storico bar Norman - La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, ha eseguito un sequestro preventivo da 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera. Segnala tg24.sky.it