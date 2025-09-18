Frequentato in zona stazione da 40 ragazzi al giorno ' Ciacarè' cerca nuovi gestori accanto al Comune
Avviato ufficialmente nell'ottobre del 2022, nel corso di questi anni 'Ciacarè, nato come spazio polivalente per giovani in vicolo Stazione, all'angolo con corso Cavour, è diventato un saldo presidio di riferimento per tanti ragazzi dai 14 ai 25 anni che qui si incontrano costruendo relazioni e.
