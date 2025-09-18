Fremantle Italy Valerio Fiorespino e Alessandro Saba nominati co-Ceo

Nuova struttura manageriale per Fremantle Italy Group. Alessandro Saba, ex responsabile delle produzioni originali di Disney Italia, affiancherà infatti dal primo ottobre nel ruolo di co-Ceo Valerio Fiorespino, già da dicembre amministratore delegato ad interim del gruppo. Come riporta Variety, il primo avrà un coinvolgimento maggiore nella parte produttiva, mentre il secondo ricoprirà un ruolo principale per quanto riguarda la gestione e il comparto finanziario. Entrambi riporteranno comunque al Coo del gruppo e Ceo Continental Europe Andrea Scrosati. «Sono manager di straordinaria esperienza, competenza e visione», ha spiegato quest’ultimo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fremantle Italy, Valerio Fiorespino e Alessandro Saba nominati co-Ceo

