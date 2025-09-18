Fratoianni | Israele ci ha cancellato il visto e ci nega l’ingresso dopo la visita in Cisgiordania

L’ ambasciata israeliana “ha comunicato a me e agli altri parlamentari di Avs che sono stati in missione in Cisgiordania, che il nostro status è stato revocato”. Lo status “per te è cambiato”, questo recita il messaggio con il quale viene “negata la possibilità di ingresso in Israele”. Lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Nicola Fratoianni, parlando con i giornalisti davanti alla Camera. La delegazione che ad aprile si è recata in Cisgiordania era guidata dallo stesso leader di Sinistra italiana e Angelo Bonelli e composta dal capogruppo al Peppe De Cristofaro, dal vicecapogruppo dei deputati Marco Grimaldi e da Franco Mari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni: “Israele ci ha cancellato il visto e ci nega l’ingresso dopo la visita in Cisgiordania”

