Fratelli d’Italia Sannio si allarga la Segreteria Politica | insediamento lunedì
Tempo di lettura: 2 minuti Prende sempre più forma la Segreteria Politica del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia nel Sannio. Dopo la costituzione avvenuta nelle scorse settimane su impulso del Senatore Domenico Matera, presidente provinciale del partito, la squadra guidata dal sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, si amplia ulteriormente con l’integrazione di nuove figure di riferimento, unendo amministratori e dirigenti locali, ora composta dai seguenti nominativi: – Carmine Agostinelli di San Bartolomeo in Galdo (Coordinatore) – Antonella Rinaldi di San Giorgio del Sannio – Pietrantonio Mauriello di Montesarchio – Filippo Iebba di Apice – Massimiliano Marotta di Limatola – Mauro Parente di Cerreto Sannita – Nino Colangelo di Ponte – Antonio Del Mese di Benevento – Giuseppe Stravino di Airola – Pasquale Delle Donne di Dugenta – Marco Pastore di Sant’Angelo a CupoloL’allargamento della Segreteria conferma la volontà di rafforzare il radicamento del partito nella provincia, valorizzando competenze, esperienze amministrative e disponibilità all’impegno politico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: fratelli - italia
