Frasi offensive allo studente sovrappeso | prof di ginnastica fa ricorso contro la sanzione ma perde
Monza, 18 settembre 2025 - "Ti do 5 euro se mi fai fare un video dove provi a saltare in alto così che possa tirarmi su di morale quando sono triste". E alla risposta del ragazzo: "no prof, ma cosa sta dicendo?", aveva rincarato la dose con "se vuoi te ne do anche 10", aggiungendo "devi togliere quella zavorra che hai addosso", riferendosi alla forma fisica dell'alunno. Frasi pronunciate da un insegnante di scienze motorie a uno studente di terza superiore in un istituto scolastico brianzolo, che presentava difficoltà motorie dovute al sovrappeso e un lieve ritardo mentale e che si stava cimentando in un esercizio di pallavolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
