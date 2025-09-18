Frankenstein Junior | Il grande cult torna al cinema per Halloween Party

Il grande cult della risata Frankenstein Junior è pronto per tornare al cinema per un evento mostruoso. Anche quest’anno, così come accaduto lo scorso anno per le celebrazioni del 50° anniversario, Frankenstein Junior si prepara a radunare migliaia di fan in tutta Italia, pronti a celebrare il capolavoro di  Mel Brooks  come si deve: al cinema, in bianco e nero, e rigorosamente in costume! Cosa devono aspettarsi i grandi cultori di Frankenstein Junior?. Quest’anno sarà la volta del FRANKENSTEIN JUNIOR HALLOWEEN PARTY. Un appuntamento che è ormai diventato un rito collettivo: in questi anni 150. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Frankenstein Junior | Il grande cult torna al cinema per Halloween Party

