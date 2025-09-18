Frankenstein Junior Halloween Party 2025 | il cult di Mel Brooks torna al cinema il 30 e 31 ottobre

Torna sul grande schermo uno dei film più amati di sempre: Frankenstein Junior di Mel Brooks. L’appuntamento è fissato per il 30 e 31 ottobre 2025, con un evento speciale che si trasforma in un vero e proprio Halloween Party al cinema. Dopo aver radunato oltre 150.000 spettatori negli ultimi anni, il capolavoro della comicità torna nelle sale italiane grazie a Nexo Studios, in collaborazione con MYmovies, Radio Deejay e ArteSettima. Indice. Frankenstein Junior Halloween Party – Un classico che diventa rito collettivo. La novità del 2025: l’Halloween Party. Frankenstein Junior Halloween Party: date, biglietti e prevendite. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Frankenstein Junior Halloween Party 2025: il cult di Mel Brooks torna al cinema il 30 e 31 ottobre

