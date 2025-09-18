Franco Bragagna | Fiona May non mi ha parlato per anni io ho solo detto la verità

Franco Bragagna annuncia che quasi sicuramente sarà al microfono della Rai per le Olimpiadi di Milano-Cortina e racconta il gelo di anni con Fiona May.

RUN2U 23ª puntata: Franco Bragagna, voce inconfondibile RAI, anima tecnica e poetica dell’Atletica

Franco Bragagna: “Sono agli ultimi 195 metri della carriera. Battocletti un fenomeno. Avrei voluto raccontare la 4×10 a Lillehammer”

Il paradosso Franco Bragagna, la storica voce dell’atletica Rai non può più lavorare per le ferie da smaltire

Franco Bragagna riprende Gianni Iapichino: "Chiedi scusa a Larissa. Lei aveva la morte nel cuore"

Il popolo dell'atletica leggera si mobilita per riportare il telecronista Rai Franco Bragagna al microfono, in occasione dei prossimi Mondiali di Tokyo, al via dal 13 settembre. Una petizione spontanea su change.org sta raccogliendo un numero significativo di fir

