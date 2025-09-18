Francia uomo armato di machete minaccia bimbi davanti scuola | colpito e ucciso dalla polizia

Paura davanti a una scuola a La Seyne-sur-Mer, vicino a Tolone, dove un uomo armato di machete ha minacciato alcuni bambini prima di essere ucciso dagli agenti. I poliziotti hanno provato a fermarlo col taser due volte senza esito, infine gli hanno sparato sei volte uccidendolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

