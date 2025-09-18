Francia sciopero nazionale contro la manovra finanziaria | 900mila in piazza si temono scontri

ABBONATI A DAYITALIANEWS La mobilitazione. In Francia è iniziata una giornata di scioperi e manifestazioni contro la manovra finanziaria del governo Lecornu. I sindacati, uniti, contestano i tagli previsti al bilancio e chiedono interventi su salari, pensioni e servizi pubblici. Secondo la polizia, 900.000 persone prenderanno parte alle proteste, con forti ripercussioni su scuole, treni e trasporti aerei. I disagi nei trasporti. A Parigi lo sciopero di metro e bus ha avuto un impatto minore rispetto alle previsioni, ma restano difficoltà: molte linee funzionano solo nelle ore di punta, così come i treni regionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

