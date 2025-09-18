Francia sciopero nazionale contro la manovra finanziaria | 900mila in piazza si temono scontri
ABBONATI A DAYITALIANEWS La mobilitazione. In Francia è iniziata una giornata di scioperi e manifestazioni contro la manovra finanziaria del governo Lecornu. I sindacati, uniti, contestano i tagli previsti al bilancio e chiedono interventi su salari, pensioni e servizi pubblici. Secondo la polizia, 900.000 persone prenderanno parte alle proteste, con forti ripercussioni su scuole, treni e trasporti aerei. I disagi nei trasporti. A Parigi lo sciopero di metro e bus ha avuto un impatto minore rispetto alle previsioni, ma restano difficoltà: molte linee funzionano solo nelle ore di punta, così come i treni regionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: francia - sciopero
Sciopero controllori traffico aereo in Francia, Ryanair cancella 170 voli: disagi per 30mila passeggeri
Sciopero degli aerei in Francia, decine di voli cancellati
Disagi aerei in Europa: le conseguenze dello sciopero dei controllori di volo in Francia
18 settembre, sciopero generale in Francia! Si tratta di un'ulteriore tappa nella mobilitazione contro l'austerità e il macronismo. Come Potere al Popolo supportiamo le lavoratrici e i lavoratori francesi in lotta! #bloquonstout #macrondestitution - X Vai su X
Solidarietà della FLC CGIL per lo sciopero del 18 settembre in Francia Le organizzazioni sindacali che rappresentano in Francia la pubblica amministrazione, compreso il settore dell’istruzione: CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC e FA-FP han - facebook.com Vai su Facebook
Francia, al via lo sciopero nazionale contro la manovra finanziaria: si temono scontri; In Francia per giovedì 18 settembre è previsto uno sciopero nazionale contro i tagli proposti nella legge di bilancio del 2026; Francia, sindacati in sciopero contro austerità, pressione su Macron.
Sciopero nazionale e proteste in Francia, decine di arresti - (askanews) – Un primo bilancio dello sciopero nazionale di oggi in Francia contro i tagli proposti nella legge di bilancio del 2026, riporta che la polizia francese ha arrestato più di 5 ... Si legge su askanews.it
Francia, atteso maxi-sciopero nazionale il 18 settembre contro la manovra di bilancio 2026 - I disagi maggiori sono previsti nei trasporti ferroviari e aerei, trasporto urbano, istruzione, sanità e farmacie, con chiusure e servizi ridotti ... Lo riporta tg.la7.it